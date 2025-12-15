東京ＶユースのＦＷ仲山獅恩が、高校年代最高峰の大会「高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグＥＡＳＴ」で１６得点をマークし、得点王に輝いた。最終戦の鹿島戦は２―４で敗れたが、０―４の同３７分に中盤で縦パスを受けると、ドリブルから左足ミドルシュートを決めた。終了間際のＰＫこそ失敗したものの、１５点で２位の深瀬幹太（青森山田高）を１点上回り、単独トップで終えた。それでも、チームが最終戦で敗戦したことも