【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の吉沢亮が「第50回報知映画賞」主演男優賞を受賞し、15日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】吉沢亮の白塗り振袖姿◆吉沢亮、1年半の稽古期間回顧映画「国宝」での演技が評価され受賞した吉沢は、「今回は歌舞伎座テーマということで、この作品に入る前は何度か歌舞伎を見たことがあるくらいで、どれぐらい大変なのかっていうのが何もわからない状態で」と思い返した。さらに1年半の稽古