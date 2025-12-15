【Peavey cirrus4】（神奈川県伊勢原市大山きっちん57歳）高校時代からベースを始めて使っていたのは中古で買った5000円のマツモクさんのプレベ。働き出してからはバンドはせずに部屋でカバーを弾いたりする程度でした。そんなボロボロのペースで遊んでる私を見て楽器の事なんか全くわからない妻がYouTubeでDURAN DURANのジョン・テイラーさんがプレイしてるのを私が見ていて、彼が使っていたこれを画像検索して調べて5年前の