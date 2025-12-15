１２月１４日に香港・シャティン競馬場で行われた香港カップのレース中に男性が芝コースに侵入したことについて、１５日の地元紙「東方日報」が報じた。レース中、侵入した男性に気付いたゲートキーパー職員が、内柵から駆け寄ってコース外寄りで取り押さえた。散乱した持ち物は周りの数人のスタッフが回収。レースは７頭立てで行われており、直後に出走馬がコース内寄りを無事に通過したと報じた。日本勢はベラジオオペラ（牡