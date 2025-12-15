こうした協力の前提は韓国の持続可能な経済力強化だ。すでに1％前後に落ちた経済成長率を見ると、韓国が「日本の失われた30年」に入り始めたという分析も過度なものではない。少子高齢化の速度と衝撃は日本よりも深刻だ。韓国の経済規模はまだ日本の43％にすぎない。この差がさらに広がれば日本はいつでも韓国を軽視する可能性がある。両国関係が安定した現在でも高市早苗首相は独島（ドクト、日本名・竹島）をめぐる強硬な発言を