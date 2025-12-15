ソウル麻浦区（マポグ）には韓国現代史の2つの軸である産業化と民主化を象徴する空間がある。朴正熙（パク・ジョンヒ）記念館と金大中（キム・デジュン）図書館だ。こうした物理的な縁を契機に最近、両機関の関係者が共同学術会議を開いた。「朴正熙が開いて金大中が広げた韓日関係」をテーマにその未来を議論する場だった。産業化を代表する大統領と民主化を率いた大統領を研究する学者が1カ所に集まったのはやや珍しい光景だった