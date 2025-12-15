(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー 10月10日から実施されている「エヴァンゲリオン」シリーズ劇場版6作品の期間限定リバイバル上映「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)。12月12日からは第4弾として「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」の上映がスタートしており、89館の上映規模ながら週末観客動員ランキングで第7位に入る盛況ぶりをみせた。 前3作の勢いそのままに