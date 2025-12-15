映画『栄光のバックホーム』に主演した俳優の松谷鷹也（31）が『第50回報知映画賞』で新人賞を受賞し、15日に都内で行われた表彰式に登壇した。【写真】カッコイイ…！スーツできめた松谷鷹也本作は、最後の試合で魅せた“感動のラストプレー”の一球に込められたドラマを描いた元阪神タイガースの故・横田慎太郎さんのエッセイ『奇跡のバックホーム』と、家族とともに闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション『栄光のバ