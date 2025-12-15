映画『ナイトフラワー』に出演した俳優の森田望智（29）が『第50回報知映画賞』で助演女優賞を受賞し、15日に都内で行われた表彰式に登壇した。【写真】素敵…！大きな花束を持つ森田望智＆光石研森田は、ワンショルダーの黒いドレスで登場。きらびやかな笑顔で授賞式に華を添えていた。花束プレゼンターとして森田が演じた格闘家・多摩恵のジムの経営者役だった光石研が登場。2人で笑顔を交わしあった。森田は「このような素