木原稔官房長官は15日の記者会見で、中国による岩崎茂・元統合幕僚長への入国禁止などの制裁措置を批判した。「中国側が、自らと異なる立場や考え方を威圧するかのような一方的措置を日本国民に取ることは遺憾だ」と述べた。