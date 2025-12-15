スペースワンの小型ロケット「カイロス」のCG（同社提供）宇宙事業会社スペースワン（東京）は15日、和歌山県串本町の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」から自社の小型ロケット「カイロス」3号機を来年2月25日午前11時に打ち上げると発表した。民間単独では国内初となる衛星の軌道投入を目指しており、3度目の挑戦となる。オンラインでの会見で明らかにした。3号機は全長約18メートル、重さ約23トン。これまでに発表し