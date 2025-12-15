カジキです!!インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。「家具の圧迫感」って困りますよね！！初心者に限らず、インテリアを楽しんでいると必ずぶち当たる問題だと思います。小さい家具よりも大きい家具のほうが圧迫感がある、というのはその通り。まあこれは当たり前とい