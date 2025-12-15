公正取引委員会は15日、下請け業者と協議せずに取引価格を据え置くなど独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」の恐れがある4334事業者に注意喚起の文書を送付し、改善を求めたと発表した。全国の中小から大企業まで約12万4千事業者の2024年6月から1年間の取引を対象とした調査の結果を受けたもので、文書の送付先は前回調査から2176事業者減った。公取委の担当者は「大企業と中小企業の取引で一定程度、価格転嫁は進んでいる」と