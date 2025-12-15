プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督、アレックス・ラミレスさん（51）の妻・ラミレス美保さん（43）が14日、Instagramを更新。ダウン症の長男が、ホノルルでマラソンを完走したことを明かし、動画を公開した。【映像】ダウン症の長男のマラソン動画2015年にラミレスと結婚した美保は、ダウン症であることを公表している10歳の長男・ケンジくん、7歳の次男・ジュリくん、6歳の長女・リアちゃん、3歳の三男・アンゲくんと、