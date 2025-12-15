大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年11月13日記事は取材時の状況）＊＊＊入院患者用の病院の病室は、個室と大部屋の2種類。できればほかの患者との相部屋は避けたいところだが、個室だと病院から「室料差額」を請求されることになり、これが病院にもよるが1日1〜2万円とホテル代並み