フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は先週に引き続き「プロ野球名？迷？コンビ」。阪神やオリックスで活躍した能見篤史氏、ヤクルトやソフトバンク、ＭＬＢでも活躍した五十嵐亮太氏が「同い年イケメン投手コンビ」として登場した。多彩な変化球と精密機械のようなピッチングで活躍した能見氏は、豪腕投手として君臨した五十嵐選手のマウンド上の振る