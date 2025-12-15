大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月4日記事は取材時の状況）＊＊＊飲食店や小売店に対して、無理難題の押し付けや恫喝など、カスタマーハラスメント（カスハラ）と言われる事象が目立つようになってきた。SNSの普及により、迷惑行為が拡散されやすくなったのは間違いない