俳優の藤木直人が「ロイヤルアングラー賞2026」を受賞した。各界の著名人で釣りへの造詣が深く、趣味として楽しんだり、釣りの普及や釣り文化の発展に寄与している人を毎年選出するもので、日本釣用品工業会（東京都中央区）が2008年度から始めた。藤木は小さい頃のコイ釣りから始まり、音楽活動で地方を回るようになってから、釣り好きのバンドメンバーやスタッフに誘われて再びサオを握った。今は東京湾をホームグラウンドとし