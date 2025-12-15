すべての電車をE131系にJR東日本は2025年12月12日、来年3月14日に実施するダイヤ改正を発表し、仙石線のあおば通・仙台〜多賀城間の列車を増発するほか、すべての電車をE131系に置き換え、ワンマン運転を実施すると発表しました。【画像】運転士ひとり運行に変更！ これが仙石線の新型車両です 仙石線では日中時間帯、あおば通・仙台〜多賀城間の列車を、現行の1時間あたり概ね3〜5本から4〜6本へ大幅に増発します。これにより仙