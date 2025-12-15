本格的なウィンタースポーツのシーズンに向け、石川県の白山ろくにある2つのスキー場で15日、安全祈願祭が行われました。安全祈願祭を行ったのは、白山一里野温泉スキー場と白山セイモアスキー場です。白山一里野温泉スキー場安全には関係者およそ30人が出席し、シーズン中の安全とにぎわいを祈りました。白山一里野温泉スキー場では昨シーズン、2024年12月21日から2025年の3月16日まで営業し、およそ6万5000人が来場しました。白