ソトが過去の決断についての理由を語っている(C)Getty ImagesヤンキースからFAでメッツに加入したフアン・ソトは今季、移籍1年目でワールドシリーズ制覇を達成することはできなかった。昨オフに15年総額7億6500万ドル（約1147億円）でメッツと合意。ドジャースの大谷翔平の10年総額7億ドル（約1015億円）を上回る史上最高額での入団は大きな話題となった。【動画】ヤンキースタジアムに“凱旋”のソト異様な雰囲気で迎えられ