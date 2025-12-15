安芸高田市でおせち料理に欠かせないレンコンの収穫が最盛期を迎えています。吉田町多治比の水田では、泥の中から次々とレンコンが顔をのぞかせます。ホースから噴き出す水の圧力を使って掘り出したレンコンは、60センチほどに成長。色白で、シャキシャキとした歯ごたえが特徴だということです。■レンコン農家横田誠治さん「白くて歯ごたえがあるので、サラダとかにして食べるとよりシャキシャキ感も出ると思うのでお