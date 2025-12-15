ダルビッシュは前回大会で様々な役割を担った(C)Getty Images野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は来年3月に控える大会連覇がかかるWBC、メジャー組の人選について語る。ドジャースでは真っ先に出場表明を行った大谷翔平に続き、山本由伸の出場も内定。ほかにもメッツ・千賀滉大、カブス・今永昇太、オリオールズ・菅野智之の参戦も伝えられるなど、強力投手陣形成が注目され