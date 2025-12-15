SNS型投資詐欺では、被害の入り口として著名人の画像や動画を無断で使用したYouTubeやInstagramなどのバナー広告からLINEの投資グループに招待されるなどの事例が急増しています。警察庁はバナー広告に悪用されている著名人に被害防止のための協力を呼びかけていて、投資家の桐谷広人さん、経済アナリストの馬渕磨理子さんら本人が注意喚起のメッセージをそれぞれ発信しました。例えば、桐谷さんをかたる被害はことし1月から10月ま