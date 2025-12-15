◇プロボクシングU−NEXTBOXING.4WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦WBA王者・高見亨介《12回戦》WBO王者レネ・サンティアゴ（2025年12月17日両国国技館）トリプル世界戦の公式会見が15日、都内のホテルで開かれ、世界ライトフライ級2団体王座統一戦で激突するWBA王者・高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO）とWBO王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ、14勝9KO4敗）が対面した。WBAとWBOの2本のベルトが並んだ