メジャーリーグ「サンディエゴ・パドレス」の松井裕樹投手（30）の妻でタレントの石橋杏奈（33）が、家族の顔出しショットを公開した。【映像】松井投手と子どもの顔出しショット（アップあり）2018年12月に松井投手と結婚し、2020年5月に長女、2022年10月に長男、2025年4月には次女が誕生したことを報告していた石橋。Instagramでは、仲むつまじい夫婦ショットや育児に奮闘している姿など、プライベートの様子を発信してき