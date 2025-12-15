「グランプリ・ＳＧ」（１６日開幕、住之江）住之江ボートで１５日、ＳＧやＧ１で実績を残した選手に贈られる「ゴールデンレーサー賞」の認定書授与式が行われ、認定基準を満たした中島孝平（４６）＝福井・８４期・Ａ１＝が出席。ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会の香川洋一常務理事から、認定書盾とラベルピン、副賞としてディスプレーケースが贈呈された。真新しい金色のレーシングスーツに袖を通し「目標の部分ではありましたけど