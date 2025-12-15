ビル・ゲイツ氏は、シアトルにある難関私立男子校レイクサイドからハーバード大学に進学した。在学中にマイクロソフトを起業したが、学業では「優秀」とは言えなかったという。『ビル・ゲイツ自伝I SOURCE CODE 起動』（早川書房）より、ハーバードでのエピソードを紹介する――。■世界トップレベル大学の「試練」大学入学後の数カ月は、お菓子屋さんにいる子どもみたいな気分だった。無限に存在するかのような専門家と知的刺激に