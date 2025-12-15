７人組「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の松田元太（２６）が１５日、曜日レギュラーを務める生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）で、多忙なアイドルの?睡眠?を告白した。この日は睡眠特集。松田の睡眠時間は「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの活動も集合時間が毎日違うので、絶対バラバラですね」とのこと。例えばミュージックビデオ撮影などは酷くて、「深夜から始まって、なんなら朝までやるけど、いったん休憩挟んで別