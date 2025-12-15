12月10日にリリースしたばかりのPORTERの新シリーズ「FREE STYLE(フリースタイル)」に、吉田カバン創業90周年を記念した限定カラー「TURQUOISE(ターコイズ)」が完全数量限定で登場する。「FIT BAG」4万2,900円鮮やかなターコイズカラーが90周年限定アイテムで登場「FREE STYLE TURQUOISE」のラインアップは定番カラーと同様にポートショルダーバッグやボストンバッグなど全9型。12月17日(水)より全国のPORTER STORE及びオフィシャ