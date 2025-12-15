エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ（NTTデータセキスイシステムズ）は12月15日、シフト管理クラウド「Qolus（コーラス）」が、オービックビジネスコンサルタント（OBC）が提供する勤怠管理システム「奉行Edge 勤怠管理クラウド」とのAPI連携を開始することを発表した。○連携の背景近年は多くの企業が従業員の労働時間を記録し適切に管理するため、勤怠管理システムを導入している。また、小売・飲食業などシフト制を