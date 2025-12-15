ガールズグループIVE（アイヴ）がファンレター以外のプレゼントをすべて受け取らない方針に変えた。【写真】ウォニョン、大胆カット衣装12月15日、IVEの所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「今後、ファンレター以外のすべてのプレゼントおよびサポートを受け取らないことを決定した」と発表した。続けて「お贈りいただくプレゼントが、よりファンの皆さまに必要な場所へと還元されることを願う気持ちから決定した事項である