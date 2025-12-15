セブン‐イレブンは、冬のチョコレート需要が高まる時期に向けて、「濃厚ショコラ」シリーズ全4品を12月16日から順次発売する。ラインアップは以下の通り。◆ チョコホイップクロワッサン価格:税込203.04円販売エリア:沖縄県を除く全国チョコビスケット生地をかけたクロワッサン生地で、チョコホイップクリームを挟み、チョココーティングを施した。チョコホイップクロワッサン◆ チョコブラウニーパイ価格:税込203.04円販売エリア