記念すべき「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。「ナイトフラワー」（内田英治監督）でドラッグの売人役を演じ主演女優賞に輝いた北川景子（３９）は黒の優雅なロングドレス姿で登壇。会場の視線を釘づけにした。同じ所属事務所でプライベートでも親交のある先輩・椎名桔平（６１）に花束を贈られ、「北川さんの俳優としての覚悟をずっと見せつけられた気がします」と称賛されニッコリ。北川は椎名を