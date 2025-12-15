2025年12月1日、パリ8区のアールキュリアル本社で開催されたのは、フランス菓子界にとっても前例のない試みだった。ピエール・エルメの呼びかけによって集結した25人のトップ・パティシエたちが、自らの作品を”オークションにかける”という、これまで誰も本格的には踏み込んでこなかった領域に足を踏み入れたのである。しかもそれは、純然たる商業ではなく、児童医療支援のためのチャリティーという文脈で行われた。 【画像