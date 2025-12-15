東京Ｖユースが１４日、高校年代最高峰の大会の「高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグＥＡＳＴ」の最終戦を行い、鹿島ユースに２―４で敗戦した。前半６分に鹿島ユースのＦＷ吉田湊海に先制点を決められると、後半２５分までに４失点を許す展開に。それでも、ここから猛反撃を繰り広げ、同３７分に中盤で縦パスを受けたＦＷ仲山獅恩がドリブルから左足ミドルシュートを決めて１点を返すと、終了間際にＭＦ下吉洸平が２点目。勝利