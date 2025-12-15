普若崗日の氷原上空から見たチャンタン国家級自然保護区。（２０２４年９月１１日、ドローンから、ラサ＝新華社記者／姜帆）【新華社ラサ12月15日】中国西蔵自治区北部の羌塘（チャンタン）国家級自然保護区は平均標高4500メートルを超える高地に位置し、チルー（チベットカモシカ）、ノヤク、チベットノロバ、ユキヒョウ、オグロヅル、チベットスナギツネ、ヒグマなど多くの希少動物が生息することから「野生動物の楽園」と呼ば