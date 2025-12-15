◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日東京・両国国技館）WBA世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）が15日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。17日に開催が迫った正規王者・堤聖也(角海老宝石)との団体内統一戦での試合のポイントを明かす場面があった。堤は今年2月に比嘉大吾（志