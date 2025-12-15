Jリーグは15日、都内で社員総会を開き、秋春制へのシーズン移行前の特別大会「百年構想リーグ（26年2〜6月）を開催する26年6月期に43億円の赤字予算を組むことを承認した。特別大会を盛り上げるために大規模プロモーションを実施する方針で、国立競技場利用活用施策費やデジタル広告費など集客、露出費用の予算を計上。降雪エリアをホームタウンにするクラブを対象とした施設整備のための助成金なども予算を押し上げた。青影