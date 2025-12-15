韓国の6人組グループ・IVEのチャン・ウォニョンによるソロ写真集『D’ICON VOLUME N°31 JANG WONYOUNG ONE AND ONLY』（2026年1月28日発売）の受注予約が、世界初のK-POP総合デパート「D’PARTMENT」の公式オンラインストアで、きょう15日からスタートした。【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョン「D’ICON」は、K-POPのトップアーティストから次世代を担う存在までを網羅する写真集シリーズで、今回が31