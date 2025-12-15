Jリーグは15日、来年2月に開幕する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。J1は東西10チームずつに分かれ、アビスパ福岡や、来季8年ぶりに昇格するV・ファーレン長崎は西地区に入った。東地区は今季優勝の鹿島、17年ぶり昇格の千葉などが入る。地域リーグラウンドを行った後、プレーオフ（PO）ラウンドで最終順位を決める。J2とJ3は計40チームが東西南北に分かれて地