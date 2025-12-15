令和７年１２月１５日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】東北・全国の天気 ２週間気温予報 北海道地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は寒気の影響が弱まり、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。東北地方、東・西日本と奄美地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあ