「水あめを買う女」を語る住職NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は16日、第12週「カイダン、ネガイマス。」の第57回が放送される。大雄寺でお払いをうけるレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)と松野トキ(郄石あかり)、正木清一(日高由起刀)。大雄寺の風情が気に入ったと伝えるヘブンに住職(伊武雅刀)は、大雄寺に伝わる怪談「水あめを買う女」を語る。住職の怪談に感銘を受けたヘブンは、すっかり怪談に魅了される。もっ