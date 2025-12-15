モンハンの「こんがり肉」や逆転裁判の「海苔弁」も！ カプコンの名作を味わうコラボカフェが12月20日オープン2025年12月20日（土）より東京・京橋で開催される「大カプコン展」に合わせ、併設カフェ「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」にてテーマカフェ「大カプコン展Food Festival」がオープンします。『モンスターハンター』でおなじみの骨付き肉を再現した「上手に焼けるかな？狩人飯」や、『ストリートファイター』の必殺技