16日、県内はおおむね晴れ。薩摩は日中晴れ、夜は雲が広がる所も雨は降らなさそうです。大隅は一日晴れ、気温差に注意が必要です。種子屋久は朝晩晴れ、日中が雲広がりそうです。奄美は北部晴れ、南部は雲多くにわか雨の可能性があります。15日夜、ふたご座流星群の観賞チャンスです。極大日は、14日でしたが、今夜も広く晴れる見込みで、流星は空全体に出現する可能性があります。深夜が特に見やすくおすすめです。（詳しくは