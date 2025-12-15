桑木志帆が自身のインスタグラムを更新。「先日 千葉県市原市の1日警察署長を務めさせて頂きました」と記すと、制服姿でパトカーに乗った写真を投稿した。【写真】「かわいい署長さん」の敬礼、決まっている？「ずっと憧れだった1日警察署長を出来たこと制服に袖を通せたことすごく嬉しくて感無量でした」と本人も大喜びの体験。「最初は警察の方々に囲まれて何故かドキドキしてましたが、市原警察署の皆様が暖かく迎えて下さり最