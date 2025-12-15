同僚の警察官らに大麻を譲り渡した罪などに問われている兵庫県警・元巡査部長の男に対する初公判が15日、神戸地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、兵庫県警葺合署の巡査部長だった岩城裕貴被告（42）は2025年6月から9月にかけて、同僚の警察官らに大麻を譲り渡したほか、自宅で大麻を使用した罪に問われています。15日に神戸地裁で開かれた初公判で岩城被告は「仕事や育児のストレスがきっかけ