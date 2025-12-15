劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の興収情報が発表され、公開88日間で興収96.2億円を突破した。歴代興収ランキングでは、『ジュラシック・ワールド』（2015年）を抜き56位にランクインしている。【画像】レゼの裸シーン！プールで遊ぶ姿『チェンソーマン』場面カット同作は、全国421館にて公開され、公開初日は観客動員数27.2万人、興行収入4.2億円を突破。公開初日の段階で配給の東宝は最終興収50億円を狙え