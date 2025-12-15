国交省＝東京・霞が関国土交通省は15日、2024年の水害による被害額（暫定値）が全国で7688億円だったと発表した。過去10年で3番目に大きい規模。都道府県別では、能登半島地震の被災地で豪雨災害が起きた石川が4661億円と最多で、全体の6割を占めた。住宅や道路などの被害額を都道府県からの報告を基に集計した。被害額の内訳は、住宅や農作物といった「一般資産」が約1100億円、道路や下水道など「土木施設」が約6450億円。建