原画や監修を手がけた陶板製の大型レリーフと写真に納まる漫画家大友克洋さん＝15日午前、東京メトロ銀座駅構内人気SF作品「AKIRA」などで知られる漫画家大友克洋さんが原画や監修を手がけた陶板製の大型レリーフが東京メトロ銀座駅構内に設置され、15日に除幕式が開かれた。土器や仏像から現代の新幹線・ロケットなどに至るまで各時代の美術品や構造物を多数配置し、日本文化の魅力を国内外から訪れる人々に発信する。作品は